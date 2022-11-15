弗爆韓妹 「胸」降網紅界

網上社交平台嘅興起，令唔少男士流連忘返，事關多咗機會接觸唔同國度嘅性感靚女，大開眼界，好似今日為大家介紹嘅女主角Rossy，就係嚟自韓國嘅健美型網紅。

身形健美

家陣網紅多到數唔晒，乜嘢國籍都有，要成功吸引網民嘅關注，梗係要有番啲過人之處。後生女可以靠咩吸睛？相信唔使我畫公仔畫出腸吧！正如呢位嚟自韓國首爾嘅網紅Rossy，擺得上社交網嘅相，統統着到好性感，一係勁低胸，唧出一條深長嘅乳溝，一係勁少布，等網友見識吓佢嗰個「豪華臀」。為乜Rossy對自己嘅身材咁有信心？原來佢係一位健身教練，即係平時有做開運動，難怪可以集美乳、纖腰、長腿、巨臀等優點於一身。

據Rossy表示，以前身材有少少肥，唔係好似家陣咁火辣，於是諗住透過游水嚟收身，點知愈游愈起勁，仲做埋游泳運動員添。講到成功減肥後個胸有冇縮水時，佢話當時冇特別留意，因為只係顧住操Fit自己去比賽，直至退役後，練水次數少咗，又食多咗嘢，身材又肥番啲，於是決定走去健身，估唔到身材Fit得嚟，胸部仲要愈練愈大，令佢喜出望外。

乳別不同

既然有咁好嘅身材，加埋又係健身教練，梗係要同大家分享吓啦，所以Rossy喺2017年開始經營社交帳號，想同網友交流吓健身心得。不過，可能同佢啲衣着實在太誘人有關，大家嘅焦點都落喺佢嘅身材方面，網上人氣亦愈嚟愈勁。佢亦順應民意，不斷分享性感寫真相，結果佢嘅IG獲得超過53萬粉絲支持，更陸續有唔少商業品牌搵佢做模特兒及代言人，成功擠身韓國人氣網紅之列。

隨住相片嘅性感度不斷升級，淨係Show吓巨乳同深溝，開始滿足唔到粉絲嘅期望，於是佢決定開設會員帳號，為支持者提供更性感嘅福利相。由於Rossy咁識做又肯豁出去，得到唔少支持者捧場，人氣大幅飆升，吸金力亦大增。不過，問到呢位性感網紅最想做乜嘢事時，佢話自己嘅要求好簡單，就係喺一個無人嘅海島享受陽光與海灘，喺無拘無束嘅環境下暢泳，咁就Very Good。