許廷鏗自資7位數搞個唱　不惜工本堅持開足4面台

歌手許廷鏗（Alfred）將於12月假九展舉辦以唱片公司老闆身份舉辦首個自資個人演唱會，雖暫時未能成功申請更大演出場地，但他亦繼續不惜工本堅持開四面台，投資超過7位數字製作費。而個唱海報有別於以往偶像派靚仔造型，以再造紙及蜂巢包裝紙製作服飾，遮掩半面，Alfred直認：「今次演唱會，大家見到嘅的確會同以往會唔同，係一個經歷疫情後蛻變咗，一個真實而自由自在嘅獨立歌手，係個我自己都好鍾意見到嘅許廷鏗，就好似張海報咁，眼神好堅定，我覺得入場睇嘅樂迷都會鍾意呢個我 。」

Alfred 大談是次演唱會的命名原因：「依家嘅我無咗大公司背景，咁樣反而多咗一啲新嘅樂迷。但對一啲13年前開始追隨我嘅樂迷嚟講，我知道佢哋多多少少都會唔慣，所以都用呢2年去同大家一齊成長。其實演唱會個名《in the round》係形容其中一類雕塑，係指無依附背景、觀眾可以從四面八方都欣賞到嘅雕塑。真係好適合形容自己呢刻嘅狀態，正正就係希望入場嘅大家，可以用自己喜歡嘅角度去感受呢個無背景嘅我，我都好期待自己嘅演出。」

日前接受網上訪問，問他成為獨立歌手後是否比較敢言，他說：「以前一直有好多公司同事幫手，好多事情都唔使自己處理，大家就難啲接觸到我本人。依家唔同！既係歌手又係老闆又係員，自己開唱片公司，所有事情要親力親為，就連要申請臨時公眾娛樂場所牌照，都係我自己揸車去交㗎！」