妙手回春　毛蟲變猛龍

等我幫你變猛龍啦！（互聯網）

做到周身骨痛，真係好想去按摩鬆一鬆！AV業界資深人士神仙乙就表示，講到按摩就諗起日本AV界嘅回春系列，當中嘅按摩技師對客人招呼周到，除咗用心口嚟推油，仲會照顧埋客人嘅生理需要，施展妙手回春功夫，令客人變成床上猛龍！

手口並用

喺Moodyz出品嘅《凝視着你耳語回春沙龍》中，宮下玲奈呢位精靈可愛美少女係一位極為用心招呼客人嘅按摩女郎，佢每次服侍客人時，都會換上不同特色打扮，更加會笑容滿面，令客人嘅壓力全消。而玲奈嘅按摩手勢相當了得，手口並用嘅前戲令客人興奮無比，但係如果唔小心走火咁點算呢？玲奈唔會嬲豬，反而會更加落力幫客人回氣，然後上床開戰，享受更強烈嘅快感！

享盡快感

由S1推出嘅《小島南式男士美容》入面，小島南呢位可愛小惡魔今次變身做按摩技師，出盡全力去招呼客人，佢哋有幸得到南妹嘅招呼，真係幸福到不得了，因為佢哋全程可以放軟手腳配合南妹就得喇！而南妹會施展渾身解數，以玉手、蛇舌、玉臀及玉乳，令對方享盡全方位快感！當硬晒軚之後，南妹就會自動移船就磡兼扭動身體，令大家都享受到床戰嘅高潮快感！

養眼又實用

片廠OPPAI推出嘅《豪華內衣 回春沙龍》，講述J奶按摩女郎櫻茉日每次招呼客人時，都會換上高級性感內衣上陣，除咗夠養眼，為客人帶來強烈嘅視覺刺激之外，只要輕輕解開就可以露出J奶同客人大玩波地按摩同胸夾。另一方面，由於櫻妹用好多按摩油，着住套內衣進行床戰時，客人就可以雙手捉實佢套內衣發力而唔會跣手，所以呢件內衣嘅實用性相當高呀！