【是日通勝】

農曆十月廿三

壬寅年 辛亥月 癸酉日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、上午7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、修造、動土

忌：詞訟、伐木、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：4、15、22、49

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：求財遇阻力，下投資決定前要留意市場消息。

金牛座：親和力不足，跟家人朋友相處應多予包容。

雙子座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

巨蟹座：迎來倒霉的一天，處理錢銀問題要提高警覺。

獅子座：面對前所未有的挑戰，保持鎮定就想到辦法。

處女座：財運好到極，不難憑工作表現獲滿意收入。

天秤座：安守本分，不要越俎代庖，保持低調免惹禍。

天蠍座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

人馬座：勉強無幸福，處理感情問題時切忌自欺欺人。

山羊座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

水瓶座：事業運平平，做事忌急進，以免弄巧成拙。

雙魚座：財運弱，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 易破財

鼠：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

牛：懂得在職場上爭取表現，成功指日可待。

虎：頭頭碰着黑，出門多阻滯，要注意安全。

兔：是日沖煞，心不在焉，處理財務要留神。

龍：桃花旺，有月老牽線，易遇到真命天子。

蛇：有機會一展所長，事業發展可突破瓶頸！

馬：對身邊人要多包容，計較愈多矛盾愈大。

羊：情緒易衝動，處理人際關係要加倍謹慎。

猴：桃花弱，魅力不足，單身者宜順其自然。

雞：人緣運欠佳，需注意言行，防形象受損。

狗：心情鬱悶，易胡思亂想，切勿借酒澆愁。

豬：頭腦精明，敢於爭取表現易獲上司認可。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年運程：兔、龍、蛇

臨近年尾，即將步入來年的氣運，陸續跟大家分享十二生肖兔年運程。

兔：來年為本命年，若有人生大喜事，例如結婚、添丁、買房作為沖喜，當然最理想；不然，要有心理準備，是變化較多之年，包括感情上的離離合合或工作上的變動；總體而言，本命年要多關注身體健康，絕對不宜冒進行事，待人處事要低調，投資要保守，自能平安度過。

龍：「害太歲」代表遭人陷害，虎年要留心人際關係，做事亦有輕微阻滯，可幸「太陽」吉星代表男貴人，若經營男士服裝、汽車、音響等以男性顧客為主的生意則發展不俗，加上「天空」星，可有豐富想像力。不過，受「六害」及「晦氣」影響，是非較多，宜多與人溝通並佩戴猴形及百解飾物助運。

蛇：擺脫了犯太歲影響，兔年運勢相對穩定，無論人際關係及財運也有上揚，加上有「天乙」貴人星，做事順遂，「驛馬」代表動中生財，能離鄉別井最為理想，但出門後要留心行李、天氣及人身安全。另外，家宅運一般，宜多關心長輩健康，不妨為他們裝修家居或更換家具，以提升運勢。