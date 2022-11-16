娛圈單打︱鏡仔輪住入院　偶像弱不禁風

乖乖不得了！繼姜濤參加籃球賽受傷倒地，入院證實十字韌帶斷裂需做手術後，另一鏡仔「教主」Anson Lo完成音樂會後，又突然胃抽筋被抬離場，而且痛到面容扭曲，無法接受記者訪問，心痛死Fans！

鏡仔接連倒下，姜濤更早有暈低前科，究竟是工作太密集、壓力太大致身體虛弱，抑或年輕人唔捱得，還是有人不想在演唱會墮屏調查報告發表後遭追訪而出苦肉計，實在不能不令人浮想聯翩。

尤其是教主早前被記者問及阿Mo情況時，忽然情緒失控背人垂淚，搞到阿Mo女友So Ching忍不住在IG發出「Huh？」一聲疑似暗寸，足證目前正值風頭火勢敏感時刻，避開追訪以免講多錯多，也是無辦法之中的辦法。

當然，MIRROR紅透半邊天，墮屏慘劇又將他們推向風口浪尖，壓力之大可想而知；何況打鐵趁熱，其公司一向不吝每一個鏡仔的搵錢機會，停工前12子幾乎沒有休息，堂堂大男人個個面青唇白，工作過勞導致體弱多病絕對不足為奇。在此謹向兩位當紅炸子雞送上祝福，好好保重身體。

不過，話又得說回來。現今年輕一代食好着好，個個都是父母掌上明珠，不如上一代捱得可謂理所當然。想當年，別說四大天王又拍戲又唱歌又拍廣告，幾日幾夜不眠不休是等閒事；就連出名是「姜糖」的Do姐，高峰期也有「鄭九組」稱號，意即一日之內拍攝九組戲，堪稱女鐵人。對比今天情況，肯定是有過之而無不及。若說女人是水做，那麼，年輕男偶像可能是玻璃做。