不忿《末路狂花》角色被搶　珍娜爆A級巨星極度憎恨畢彼特

美國兩大女星珍娜戴維絲（Geena Davis）和蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）合演的賣座女性公路電影《末路狂花》（Thelma & Louise）不經不覺已上映31年，影片除了令兩位荷里活姐仔事業登上高峰之外，亦捧紅剛出道不久的畢彼特（Brad Pitt）。不過據珍娜早前受訪時爆料指當初原來有3位同期出道現已走紅的男演員與畢佬爭角色，其中一人更不滿被搶角色而痛恨畢佬！

珍娜憶述當時畢佬與其他3位男演員為《末》片中她的情人JD角色試鏡時的經過，她說：「佢哋每個都非常靚仔，佢哋全部都係啡色頭髮同非常之有才華。我當時唔理會邊個會取得角色。之後第4位即最後1位入嚟試鏡，佢就係畢彼特。佢好迷人同勁有才華，搞到我整垮佢個試鏡。」她表示由於畢佬太靚仔搞到她在對方的試鏡中忘記自己的對白。

珍娜透露除了畢佬之外，當時3位男演員包括麥克韋法奴（Mark Ruffalo）、佐治古尼（George Clooney）以及域高摩添臣（Viggo Mortensen）都為JD一角試過鏡。不過最終被畢佬擊敗！珍娜爆料指古尼因落敗而深深不忿向她表示她憎恨畢彼特，她表示到現在亦不知道古尼是說真話還是開玩笑，他說：「你知嘛，我真係好憎畢彼特。」而我就勸解他：「你唔會喇，佢係你嘅好朋友。」之後他說：「唔係，我憎恨佢係因為佢獲得個角色。」據珍娜透露當時古尼向她表示好恨演片中的角色。雖然當時古尼自爆痛狠畢佬，但後來他們成為巨星後多次合作成為好朋友。