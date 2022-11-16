愛犬悲慘身世曝光！周星馳救狗無數愛心爆棚

周星馳一向神秘低調，但隨着開通社交平台後，不時與網友互動，昨日（15日）便甫出愛犬Kio照片，據知Kio被前主人棄養，幸得他接收照顧！而他拍攝《功夫》時，亦曾收養流浪狗，並取名「功夫」，愛心爆棚！

周星馳不時會跟網友互動，昨日他連同居「密友」都公開，於社交平台及限時動態甫出多張與愛犬的合照，並指愛犬名叫Kio，代號「凌凌玖」，這個名字當然會令人聯想到電影《國產凌凌漆》，他亦搞笑寫下：「唔係洞庭湖草頭鄉上陽村村口果（嗰）隻。」除了搞笑留言，之前公開招募Web3.0人才的他，亦有留言：「唔知道寵物＋web3有冇得搞呢？」明顯玩《少林足球》對白，「預告」有新大計。不過，從相片中見到他對Kio又錫又搣，十分肉緊，單看動作就知他相當疼錫愛犬。

周星馳於社交網與Kio大玩搞笑互動，Kio更戴上電影《食神》的黑超，好似好招積，但據知Kio是棄養寵物，原來周星馳多年來都有收養浪流狗，早前得知Kio主人要棄養牠，遂決定領養，令Kio有棲身之所。而早年拍攝電影《功夫》時，亦有流浪狗經常在片場流連，周星馳見牠經常捱餓，樣子可憐，故亦收養了牠，並取名「功夫」，相當有愛心！