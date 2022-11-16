東方日報C1：黃嘉雯眼紅宋宛穎得寵　綵排吵大鑊

同是港姐冠軍的黃嘉雯和宋宛穎鬧出不和傳聞！她們被爆在台慶排舞時發生爭拗，自此面左左兼零交流。有指黃嘉雯一直眼紅宋宛穎得寵，皆因後者當選後即獲公司力捧，更破例未卸任就有機會北上拍真人騷掘金，最近黃嘉雯做「小三校長」成功彈出，即忍不住在宿敵面前大發雌威！

黃嘉雯與宋宛穎聯同一班港姐出身的藝人，在無綫台慶夜表演大型歌舞揭開序幕，日前眾人齊集排舞室排練，據知她們有兩場舞，一場拿着雨傘，一場手執搖鼓，其中一場錄影，另一場則作現場表演，嘉雯與宋宛穎同被安排企在前排靚位。疑似幕後工作人員向本報爆料，指兩人排舞時意見不合，當眾嘈交，令現場氣氛變僵，之後她們零交流，互不瞅睬。

生日會同場似搭枱

2019年港姐冠軍黃嘉雯，比宋宛穎早兩屆當選，感情普通。爆料人指嘉雯當選後發展一般，雖然有劇拍，亦有參演綜藝節目，但表現不見突出。她眼見宋宛穎當選後火速被委派做台慶大騷司儀，還未卸任又獲安排北上拍攝為期3個月的真人騷，加上「台柱」鄭裕玲約滿後離開無綫，知道公司計劃將宋宛穎打造成金牌司儀，有望成為鄭裕玲的接班人，大家同是港姐冠軍，卻同人不同命，心裏滿不是味兒！

深得高層器重的宋宛穎於本周末台慶夜除表演大型歌舞外，亦是當晚20位司儀之一，可見她的上位機會比過去幾屆的港姐高幾班。消息指今年5月，嘉雯、宋宛穎與2018年港姐冠軍陳曉華一齊出席圈中公關界友人生日會，當時已有「心病」的兩人，全晚話不投機，像陌生人般「搭枱」。大合照時，兩人也拒絕一齊坐，當時陳曉華才感覺異樣，之後她走近攬實宋宛穎合照，將嘉雯冷落一旁。

而嘉雯當選後拍過幾套劇，但發揮不多，早前終憑贏盡口碑及收視的台慶劇《下流上車族》飾演「小三校長」成功引起話題，總算吐氣揚眉。日前她與宋宛穎排舞時碰頭，期間因小事而鬧意見不合，可能嘉雯恃住最近人氣飆升，一反以前鵪鶉個性，跟宋宛穎嘈了幾句，在旁人士也為之側目，之後兩人都面黑黑不作聲，互當透明。

「有新代表作係好事」

昨日嘉雯繼續為台慶排舞，讀書年代曾參加舞蹈學會的她表示很喜歡舞台：「嗰晚我有3個表演，兩個序幕演出，係即排即拍預先錄影，但呢隻舞對我嚟講比較難，我排咗10日。」談到她有份演出的《下》劇結局周收視報捷，她開心表示：「冇諗過咁大回響，前幾日行山有小朋友認得我叫我校長，同我影相，返到公司大家都叫我校長。（冇人記得你係港姐冠軍？）咁先至好，有新嘅代表作係好事。」她期望公司開續集，自己再次參演。對於她與宋宛穎傳不和，截稿前兩人未有回覆。

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