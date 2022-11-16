推廣「玩家PLA-mily」　顧定軒：識得玩　最緊要全家一齊玩

【特約報道】香港家庭福利會（家福會）最近推出由港鐵主要贊助的「玩家PLA-mily」企劃，並邀請藝人顧定軒（Zeno）擔任「惜」玩大使，推廣「有得玩」、「識得玩」的概念。Zeno認為玩樂對大人及小朋友同樣重要：「好多時人大咗反而會遺忘玩呢件事，覺得大人嘅責任就係工作，其實玩都係對自己嘅責任，工作同時要搵到生活上平衡，同朋友見面、出街玩同家人相處，有輕鬆嘅時候讓自己有個好嘅狀熊，你嘅工作都會做得更好，所以玩可以令生活更有幸福感，工作更有動力。」他稱近年迷上玩扭計骰，並會隨身攜帶，把扭計骰還原的過程中為他帶來安寧及有舒壓作用。

Zeno指玩樂可以平衡身心，亦有助建立及加強家人間的關係，跟嫲嫲感情要好的他開玩笑指對方是自己兒時的玩具，之後才正經表示嫲嫲是童年玩伴：「嫲嫲由細湊到我大，好多時係佢帶我玩，好多第一次都係畀咗佢，我第一次浸親都係細個佢帶我上郵輪，當時嫲嫲喺按摩池入面享受緊，我去玩滑梯，滑咗落個大泳池，好在有驚無險畀個大哥哥救起，人生中好多驚喜都係嫲嫲畀我。」Zeno謂嫲嫲向來放任他自由自在地玩耍，這亦建構起嫲孫之間的互信關係：「佢對我好信任，相信我識得自律，而佢帶我周圍玩同見識世界，係加深感情嘅橋樑，所以足夠嘅玩樂空間同親子玩樂時間對家庭關係好重要。」

玩樂幫助建立親厚嫲孫關係

現時嫲嫲年事己高，輪到Zeno帶對方出去玩：「每次同佢出去吃喝玩樂都覺得分外珍貴，想珍惜每刻同儲起更多回憶。」他透露一直想跟嫲嫲結伴旅行，之前已計劃帶嫲嫲遊台灣，可惜因疫情大計被打亂，他希望明年可以實行。而工作方面，Zeno將推出第三首歌《教我》，他認為跟家福會「玩家PLA-mily」企劃的理念有異曲同工之妙：「首歌係講我哋要識得去愛錫自己，令自己開心先可以令人開心，同今次企劃嘅理念好接近，無論生活幾忙都好，我哋要去玩令自己開心，先可以帶歡樂畀其他人。總之要記住識得玩，最緊要一家人一齊玩！」

活動：「惜」玩野樂園冬日玩樂市集

日期：12月3至4日（星期六至日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：建造業零碳天地

活動內容：玩具漂流、冬日玩樂市集、識玩工作坊、玩野音樂會等，顧定軒Zeno會於12月3日下午12:30至13:30在現場表演及分享與家人玩樂的心得。

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