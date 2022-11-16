鋼琴老師確診休息　康復後患上媽媽手

有位鋼琴老師手痛求醫，指自己教琴多年從沒試過這麼痛，原來早前感染了新冠病毒在家休息，復工後一下子非常忙碌，手腕及拇指皆

痛楚兼無力，檢查證實患上「媽媽手」。脊醫提醒，經常單手使用手機人士同樣是高危族。

鋼琴老師今年四十歲，是兩名兒子的母親，早前，丈夫首先染疫，然後全家陸續感染；各人病況程度不同，她雖然症狀不嚴重，只是疲累經常想睡，但由於工人姐姐也病倒，自己要為照顧家人硬撐。沒有時間上網授課，更沒有練琴，停工休息接近兩個月。

康復後，馬上給學生補堂，時間表排得密密麻麻，單對單琴室教授，經常示範彈奏，手部郁動太多，過了數天手腕已痛楚，拇指外側更有紅腫熱痛，並且雙手乏力，為應付餘下課堂，求助脊醫治療。

她求診時表示前臂肌肉明顯幼了，檢查發現肌肉太久沒使用因而縮小，在短時間內頻繁郁動做示範，肌肉即發炎起來。至於雙手的手腕及拇指，是出現媽媽手症狀。

狹窄性肌腱滑膜炎，俗稱媽媽手，因拇指的伸展及外張動作頻繁或過度用力，導致手背橈側（靠近拇指側）肌腱腫脹，壓迫到控制拇指活動的兩條肌腱，伸姆短肌及外展拇長肌發炎，使管道變窄，手腕拇指側出現痛楚，嚴重者造成肌腱黏連，影響拇指及手腕活動。

治療上，脊醫使用超聲波消炎，並以衝擊波將纖維化與緊張的肌肉打鬆，讓肌腱得以復原，患者回家亦要定時冰敷，有助消除痛楚。由於這是勞損性問題，若無法停止重複動作，實在難以痊愈，治療是控制痛症以免惡化。這位鋼琴老師每天爭取時間前來接受治療，希望完成緊密的補堂後，可以減輕工作，加快復原。

紓緩媽媽手伸展動作

動作1）手臂伸直，四隻手指握著拇指，慢慢下壓，直至感覺拉扯，維持15秒，重複三次。

動作2）手臂伸直，掌心向內，另一隻手緊扣虎口位，協助拇指慢慢轉向外，維持15秒，重複三次。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家