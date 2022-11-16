怕空歡喜　高海寧黎諾懿唔敢祝福李佳芯有新歡

藝人黎諾懿及高海寧（高Ling）昨晚（15日）亮相無綫節目《唔玩唔知有獎攞》直播。事前諾懿透露綵排試玩其中一個遊戲時，要反手為拍檔脫衣。記者打趣問他這方面是否經驗十足，他搞笑答：「梗係啦，咁大個人話唔係，咪好冇面！（最難忘嘅除衫經驗係點？）咪幫我個仔囉，試過佢爆屎搞到我一身都係，我同老婆一個抱住佢、一個揸車趕返屋企，當時所有父愛出晒嚟。」

高Ling原來「湊仔」經驗亦十足：「我湊過細佬同表妹等，更加試過洗屎片，經驗話畀我知要用清水沖走晒啲污糟嘢，然後再用手擦先得。」諾懿即接口：「佢有條件做賢妻良母，睇佢湊我兩個仔嘅手勢已經知，況且佢好鍾意小朋友，結婚之後應該不斷生。（你快啲介紹筍盤畀佢啦。）搵緊，不過高Ling又要靚仔又要有錢，先可以襯番佢呢啲富婆。」高Ling即回應：「咁我好相信吸引力法則嘅，唔會否認自己係富婆，同埋想自己有錢，先可以同佢呢啲富翁做朋友。」

談到二人好友李佳芯與疑似新歡同遊日本，諾懿笑說：「我連佢去咗旅行都唔知，仲打畀佢添。等佢返嚟自己講啦，我身邊啲兩位朋友，即係高Ling同佢年紀都唔細，如果真嘅話都恭喜佢，但未証實就唔好高興住，免空歡喜一場！」高Ling更搞笑謂：「大家唔好太敏感，驚對方路過咁啱畀人影到咋，李佳芯返嚟真係要約佢出嚟審問吓。」諾懿透露台慶出台席名單上發現有李佳芯名字，相信她已低調返港。

另外，提到好友鄭伊健即將舉行演唱會，諾懿坦言身體力行買飛支持：「盡量日日捧場，起碼睇4、5場啦，不過接到通知，尾場先可以見佢，期間佢要做足防疫措施，唔可以見所有到場支持嘅親朋戚友。」