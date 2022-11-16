格林美提名公布　Beyonce橫掃9項提名追平老公史上最多紀錄

國際樂壇盛事、《第65屆格林美音樂獎》將於下年2月5日舉行，而提名名單香港時間今日凌晨公布。美國樂壇天后Beyonce憑今年推出的專輯《Renaissance》橫掃9項最多提名，累積88項提名追平天王老公Jay-Z的紀錄，成為格林美史上獲最多提名的歌手！

Beyonce獲提名包括3大獎項-「年度歌曲」、「年度大碟」以及「年度作曲」。此外，她亦獲提名「最佳跳舞/電子音大碟」以及「最佳R&B歌手」等。至於Jay-Z今屆亦獲5項提名，兩公婆累積各獲88項格林美提名！如果Beyonce在今屆格林美獲3獎以上的話，她將會打破已故匈牙利古典音樂家George Solti的31項格林美獎紀錄，成為格林美史上獲最多獎的音樂人。

僅次於Beyonce獲最多提名就是美國樂壇天王Kendrick Lamar，他獲8項提名其中包括「最佳饒舌歌曲」。至於視為Beyonce死對頭的英國天后Adele亦獲今屆格林美7項提名包括「最佳流行大碟」以及「最佳流行歌手」等，而鄉謠女歌手Brandi Carli亦同獲7項提名。此外，美國天后Taylor Swift上月推出的新碟《Midnights》未能趕及9月30日前推出的「死線」，故此今屆只能獲4獎提名。

至於韓國天團防彈少年團（BTS），今年捲土重來憑與英國搖滾組合Coldplay合作的歌曲《My Universe》獲「最佳流行二人組/組合」提名，今次是他們第3度爭此獎。此外，他們亦憑《Yet to Come》提名「最佳音樂錄影帶」，今次是他們首度以韓語歌曲入圍格林美。