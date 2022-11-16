【#娛樂Hashtag】33E沙律豐胸心得係睇鹹片？

33E「咪神」張沛樂（沙律）一向被封為性感女神，但原來她對別人讚嘆其身材感到很愕然，甚至一直不認為自己符合性感的定義，更揚言沒任何豐胸心得，唯一想到的是小時候看過外國色情片，到底這與其驕人身材有何關係？本集《#娛樂Hashtag》自有解釋！

沙律表示私下有不少女生向她請教美胸心得，她直言不知身材好的秘訣，透露自己是到外國留學時突然開始發育，但認為此事和身材沒大關聯，因並非所有到海外留學的女生身材也「突飛猛進」。她笑言可能因為讀小學時電腦中毒後看過外國的色情電影：「入面啲女人個胸比較大，我睇完認定咗身材就係咁，所以呢樣嘢對我嚟講係一件十分之平常嘅事。」

雖然擁有好身材而不自知，但沙律亦因而承受不少惡言，坦言特別多女生以身材攻擊她：「曾經有女仔喺我面前講『我就唔係好想咁大波喇，我覺得冇波着衫靚啲囉！』我嗰陣都會諗，其實我都認同你嘅。」提到不少網友以她為性幻想對象，她豁達地表示：「如果佢真係開心，我都算幫咗人呀，都係一件善事！」

選擇活在當下的沙律直言對人生沒有目標和計劃，所以連她也沒想到自己突然增添歌手這個身份，並推出新歌《揚升的地球》。對於處女作探討New Age（新時代）議題，沙律透露很多人問她為何不唱主流情歌：「其實你哋係咪誤會咗啲嘢？你哋係為錢、為商業而做一件事，定係為自己一啲內在訊息做嘢？唔好因為商業而做一件事，真係冇益。」沙律盼望以新歌宣揚愛，並在訪問中提出解決問題的方法，而且分享了她對性感的看法和定義，想了解更多便要看本集《#娛樂Hashtag》！

場地：劉一手重慶火鍋