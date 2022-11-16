Tyson Yoshi自爆不獲邀出席叱咤記招　網上投票「被消失」

歌手Tyson Yoshi深受樂迷歡迎，惟上周四（10日）舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會卻不見其蹤影，連帶網上投票都「被消失」，入選我最喜愛男歌手的他，投票頁面上亦沒有其照片，只以大會官方的貨車頭頭像代表，即時引起粉絲揣測，而Tyson亦親自於群組回應事件，直指：「Don't think they like me that much haha（唔覺得佢哋好鍾意我哈哈）」，更大爆未獲通知出席記招：「完全冇人搵我，我連360記招都唔知。」並笑稱：「冇課金。」

及後，他又解釋被指沒有廣東歌而不獲邀請：「They said coz I don't have any 廣東歌 so won't get invited this year。I don't smoke & I don't drink 係外語（歌），但係我最喜愛（男歌手）又有得投。」並指大會回覆稱，能入選「我最喜愛男歌手」是因為去年的大熱歌《That Guy》：「佢哋回覆咗啦，因為冇廣東歌。我最喜愛（男歌手）有得投，係因為上年派that guy嘅時候，嗰一期係計入今年。」事實上，Tyson Yoshi今年推出的《I Don't Smoke & I Don't Drink》夾雜英文和廣東話歌詞，令粉絲不解入圍準則，又指Tyson曾亮相衛詩雅網上節目時，直言叱咤頒獎禮好悶，質疑因而被大會針對。

不過Tyson Yoshi雖感無奈但亦表明不打算追究，又改圖自嘲是「貨車頭 YOSHI」，張敬軒更留言笑指他似柯柏文。而事後，叱咤投票頁面已重新上載Tyson Yoshi的頭像。