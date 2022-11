Tyson Yoshi自爆不獲邀出席叱咤記招　網上投票「被消失」

歌手Tyson Yoshi深受樂迷歡迎,惟上周四(10日)舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會卻不見其蹤影,連帶網上投票都「被消失」,入選我最喜愛男歌手的他,投票頁面上亦沒有其照片,只以大會官方的貨車頭頭像代表,即時引起粉絲揣測,而Tyson亦親自於群組回應事件,直指:「Don't think they like me that much haha(唔覺得佢哋好鍾意我哈哈)」,更大爆未獲通知出席記招:「完全冇人搵我,我連360記招都唔知。」並笑稱:「冇課金。」

及後,他又解釋被指沒有廣東歌而不獲邀請:「They said coz I don't have any 廣東歌 so won't get invited this year。I don't smoke & I don't drink 係外語(歌),但係我最喜愛(男歌手)又有得投。」並指大會回覆稱,能入選「我最喜愛男歌手」是因為去年的大熱歌《That Guy》:「佢哋回覆咗啦,因為冇廣東歌。我最喜愛(男歌手)有得投,係因為上年派that guy嘅時候,嗰一期係計入今年。」事實上,Tyson Yoshi今年推出的《I Don't Smoke & I Don't Drink》夾雜英文和廣東話歌詞,令粉絲不解入圍準則,又指Tyson曾亮相衛詩雅網上節目時,直言叱咤頒獎禮好悶,質疑因而被大會針對。

不過Tyson Yoshi雖感無奈但亦表明不打算追究,又改圖自嘲是「貨車頭 YOSHI」,張敬軒更留言笑指他似柯柏文。而事後,叱咤投票頁面已重新上載Tyson Yoshi的頭像。