【簡潔生活學】早起的好處

上周已經立冬了，晚上帶點清涼的溫度是否令你想多睡一會？我從不賴床，熟悉我的朋友都知我喜歡早睡早起，基本上，每天6時便起床開展新一天。日本早兩年很流行「朝活」，意指利用早上睡醒大約一小時，進行一些特定活動，例如：運動、閱讀，甚至早一小時回公司等等，這種習慣，若持之以恒有助提升身體精神狀態，的確，「早點活動」是好處多多。

運動

我習慣早上進行跑步、行山或做GYM，夏天會去滑水，一來早上的空氣比較清新，而運動能使人產生安多酚，帶來愉快的感覺，用好心情開始新一天。生理時鐘提早進行，亦有助提升專注力及工作效率，經過運動後晚上的睡眠質素也較佳，減少失眠。也有研究指出，早晨時人體內會有較高的皮質醇跟生長激素，這些物質都有助減重。除此之外，早上運動也可降低食欲，避免過度攝取。

打掃

試問放工回家已十分疲倦，還有誰會進行打掃？所以在早上進行簡單的打掃，例如吸塵、收拾衣服等，當回家時不會因家居一片凌亂而壞了心情。假如你是家庭主婦，早上完成清潔打掃，中午時分便可以享有Me Time，因為當孩子放學及丈夫下班，你便會將時間花在他們身上了。

早上班

朝早大家都趕車返工返學，如果早點出門，時間上較鬆動便不用迫車，又或因塞車、壞車而遲到，甚至可考慮提早一個站落車走路，當作運動有益身心。

閱讀

有人喜歡睡前看書，這是休閒閱讀，若果想要好好吸收知識，建議早上進行閱讀，因為經過一晚休息，早上腦袋運作靈活，記憶力也特別好。

早起早睡，有充足的休息，能增強免疫力，尤其疫情下更為重要，另外精力更旺盛，皮膚也會變好。早起的人新陳代謝更為順暢，不易長胖，女士們知道這個原因，相信今晚會早點睡個好覺吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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