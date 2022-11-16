遭女老闆性騷擾兼恐嚇　OMEGA X開記招宣布已申請解約

去年出道的韓國11人男團OMEGA X，上月完成在美國的巡演後，被粉絲目睹在街頭遭事務所的女老闆姜某辱罵兼施暴，成員其後向韓媒透露長期遭老闆性騷擾及恐嚇，令他們心靈嚴重受創，11子今午（16日）與代表律師盧宗彥（音譯）及徐珠妍（音譯）現身記者會，席上多名成員忍不住落淚，而他們宣布已於今日向事務所提出解約，並已向法院申請終止合約效力，而他們將會向事務所追討賠償。

隊長宰漢坦言一直以來啞忍是因為擔心失去最後的發展機會，而姜某經常要求他們在練習之後出席酒局，又多次作出性騷擾發言及強行摸他們的大腿和面部，亦多次用自殺來威脅成員，部分成員因為感到不安而要到精神科接受治療，翰縑表示：「姜老闆如果有人幫她頂酒，她就會送禮物給她，如果不幫她飲酒，她就會發火。」世賓則說：「如果拒絕去酒局，她就會恐嚇說『不會有下一張唱片』。」

問到事件曝光後姜某有否跟他們道歉，成員說：「完全沒有，反而是用當兵問題和索取賠償來恐嚇我們，所以我們覺得已經沒有對話的餘地。」談到成員的健康狀況，翰縑表示：「我好害怕不斷接電話，只要聽到手機的震動聲響就會感到不安，已經影響到日常生活。」宰漢亦指全部成員都有不安症狀，只要聽到有高音的女人聲都會很驚慌和不安。

問到有甚麼想粉絲說，泰東表示：「好抱歉令你們擔心和受傷，我知道你們正為我們打氣，我知道可能在其他地方也正在發生這種事，希望大家都不要因為他人而受到傷害，我們都是為了獲得愛而出生，我們的存在都是很珍貴的。」