創意無「崖」　構建「圓」美未來

創意無涯，即使客觀條件有着種種限制，敢於嘗試的設計師總能突破固有框架，給未來世界帶來新奇有趣的概念。正如今次介紹的概念豪宅「The Bubble House」，除了選址向高難度挑戰，像寄生於陡峭的懸崖，建築物的造型更是力求「圓」美，加上用了大量玻璃元素，設計很夢幻，令人期待這些象徵未來的泡泡有成真的一天。

建於懸崖 坐擁無敵海景

構思於愛爾蘭某個懸崖興建的「The Bubble House」，由來自埃及吉薩（Giza）的設計工作室Sarah Habib Designs設計，靈感源自番梘泡。

整座建築物由6個「泡泡」組成，分別設有不同的生活區，當中包括客廳、用餐區、廚房、兩個睡房和兩個浴室，入口位於海平面之上的第一個泡泡，「泡泡」之間則以玻璃梯級和橋樑連接。每個「泡泡」都像個巨型水晶球，被落地玻璃覆蓋，置身其中，可飽覽大西洋景觀，盡情感受大自然氣息。入夜後，屋內有多種照明系統，包括 LED 燈、壁燈和落地燈，可營造出舒適的氛圍；遠看更像一串璀璨的燈泡，照亮黑壓壓的崖壁，令人着迷。