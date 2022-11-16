叱咤2022︱「我最喜愛」MIRROR玩晒　6成員入圍男歌手15強

明年1月1日將假亞博舉行「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，而今日（16日）電台公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」3個獎項的15強走勢，一如所料，都是人氣男圑MIRROR「玩晒」，皆因2大獎項皆有份角逐。

首輪投票已於11月14日正午12時正式展開，由樂迷以一人一票方式投票，選出以上3個獎項進入最後10強，而有份角逐「我最喜愛的男歌手」的，包括有張敬軒、林家謙、MC張天賦、周國賢、洪嘉豪、許廷鏗、陳柏宇、馮允謙，而屬MIRROR成員的多達Anson Kong、Anson Lo、Edan、Jeremy、Jer、Ian達6人。

至於「我最喜愛的組合」分別有MIRROR、C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey等

還有「我最喜愛的女歌手」 名單有鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪、kayan9896、Serrini、Winka、方皓玟、岑寧兒、泳兒、炎明熹、陳蕾、黃妍、麗英，還有傳跟電台不和的環球唱片旗下歌手AGA，之前更缺席頒獎禮記者會，但依然有份提名，至於被傳遭環球「雪藏」中的陳凱詠也打入15強。