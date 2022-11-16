香港桌球大師傅家俊復出之路

【營業資訊】相信香港人對傅家俊上個月於紅館打出的「一桿147」依然歷歷在目，香港「桌球之光」的實力和出色表現令人為之振奮。

傅家俊從小跟隨父親練習桌球，於1998年以20歲之齡打入格蘭披治賽決賽，是香港第一名桌球選手獲得此資格，家俊更旗開得勝勇獲亞軍佳績。其後，他一直為香港出戰各項世界賽事，獲獎無數。

直至2018年，於英國比賽期間，突然發現左眼出現黑點，密集之餘影響視野，回港後尋求專家意見，發現是視網膜出現問題，需立即接受治療，打了二百多下激光。其後 2020年疫情期間，他在家中跳繩時，發現右眼也現黑點，這次更是延伸至玻璃體問題。自此，傅家俊經歷幾年的長時間休養。他表示自己沒有家族深近視歷史，血管和三高指數亦達標，對於40多歲就患上突如其來的問題，亦十分擔心、徬徨。

休養期間，他並沒有停止練習，他再戰球枱的野心從未磨滅。直至2022年10月，世界桌球大師賽湊巧於香港舉行，他罕有地能在太太、兩個女兒和全香港人面前比賽。傅家俊沉着氣，全力以赴，為大家上演精彩、動人的「一桿147」滿分絕技。賽後他表示，這是他休養以來，第一場表現打得較好的比賽，雖然不納入計分制度，但依然為其復出之路打了一枝強心針。

面對始料未及的眼睛問題，傅家俊深深感受到及早保護雙眼健康的重要性。近期，他收到維特健靈「目清素」的邀請，分享從前患眼睛問題的困擾，以及康復的心路歷程。兩者一拍即合，傅家俊表示，他真的需要一款很好的眼睛保健產品，讓作為運動員的他放心食用，並補好雙眼，繼續迎戰他的輝煌桌球之路，為香港創造出一頁頁精彩的歷史。