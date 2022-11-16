搵素人做MV女主角！P1X3L感激粉絲：承諾會陪大家走更遠的路

組合P1X3L推出全新單曲《Wherever You Are》，是三子憑歌寄意感激Puzzle（P1X3L fans的稱呼）一直以來的愛戴與支持，而且互相守護，歌詞唱着：「Wherever you are/傷感拋開/對你擁護的愛／一世都未改」，相信咁多位Puzzle都收到晒！

MV充滿青春氣息，三子與女主角遊歷不同地方，先在天台布置小天地嬉戲追逐，又玩枕頭大戰，漫天羽毛畫面相當唯美。另外，Phoebus帶女主角手牽手滾軸溜冰，又到籃球場談心。Marco則帶女主角到畫室一起創作，感受文藝氣息，而George就帶女主角到貨櫃場探險，表達與Puzzle之間互相守護，一起探索前面未知的路途。至於MV女主角是「真．素人」，就如各位Puzzle一樣，所有互動都是發自內心的真摯情感，P1X3L亦希望可以與一眾Puzzle互動，在將來在不同場合都有緊密的接觸。

P1X3L希望藉歌曲答謝Puzzle支持，他們說：「希望Puzzle知道，除了他們守護P1X3L之外，我們同樣在守護他們，承諾會陪伴大家走更遠的路，路上並不會孤單，因為有彼此的相伴。」