意日元素融會　打造創意新菜

意大利和日本都擁有豐富而高質的食材，再加上兩地的烹調方法，可融合出不少別具風格的高級美饌。最近有意日主題餐廳開幕，除有高級的新派創意菜，也有鐵板料理選擇，讓客人一次過感受兩地風味。

高質鐵板鐵

吃日式鐵板燒，重頭戲當然是欣賞師傅烹煮優質食材時的華麗手法，之後再品嘗剛煮好菜式，賞心悅目。灣仔近日開設的意日鐵板燒料理 Trattoria Kagawa by Mihara，來自總廚三原光史師傅來自日本香川縣，當地的橄欖非常出名，更衍生不同的食材，餐廳就供應當地的橄欖及橄欖餵飼的和牛、豬及家禽等，另外還有來自日本及意大利的食材入饌，菜式有日本番茄水牛芝士沙律配自家製雪葩、羅馬式燉牛肚配日本番茄蓉太陽蛋等前菜，鐵板燒美食有澳洲龍蝦配自家製意大利式醬汁、日本鮑魚、日本和牛肉排配香煎鵝肝和櫻花木煙熏黑毛豬等。主食就有卡邦尼意大利寬條麵配北海道海膽、白飯魚蒜蓉扁意粉配烏魚子乾、波士頓龍蝦意大利燴飯及日本烏賊意大利燴飯等，最後以夏威夷核桃汁梳乎厘、提拉米蘇或日本番番薯奶凍佐日本甘酒等甜品作結，感覺剛好。

時令嘗味菜單

美食加上靚景，最是令人胃口大開。中環新開的摩登意日概念餐廳Pleka，可以看到壯闊的維海旁景色，嘗味菜單以沿海餐廳選用新鮮食材的理念，再融入大廚的個人體驗而設計，前菜有燒日本帶子配頂級魚子醬及竹炭忌廉慕絲，就是師傅在泰國旅遊時得到啟發而設計。另外有香滑的日本北海道海膽手藝意粉、鮮香的慢煮龍蝦伴南瓜、啖啖肉的炭烤日本宮崎和牛柳，至於甜品椰林飄香，是由同名雞尾酒演變而來，椰子雪葩和菠蘿雪葩會配用冧酒調味的椰子泡沫、椰子脆片、烤椰絲及鮮黃金菠蘿，清甜解膩。