中年好聲音︱「賈名媛」邱芷微暫成民選冠軍

無綫真人騷節目《中年好聲音》本周日首播，該節目自9月公開招募後引來不少回響，短短數周吸引約3,000人報名參加。經過多輪面試後，100強終於出爐，日前其中31位參賽者已率先現身記者會。為了延續「中年追夢熱」，無綫於社交平台專頁「See Saw 先」日前發起畀Like大行動，測試100強參賽者人氣指數，活動反應熱烈，短短數天共吸逾13,800 Likes（數據截至15日中午12時），人氣暫時最高的頭三甲分別為邱芷微（396 票）、潘世華（371 票）及李泇霖（367 票）。

35歲的邱芷微（Chelffy）近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」成功入屋，社交平台粉絲人數約3.5萬，人氣相當不錯。其實Chelffy於2007年參加歌唱比賽奪得季軍入行，2014年因拍攝紙巾廣告為人熟悉，更被網友封為「紙巾妹」。Chelffy今次勇敢追夢，全靠患癌男友陳志忠鼓勵，她在社交平台感性留言：「佢（男友）認為人生需要有目標，而透過比賽才會發現自己有幾多進步與不足。人生就是要不斷進步，而唔係人到中年就唔會進步，唔可以追夢，甚至放下腳步等死。的確，病痛的經歷令到我們兩個在看人生觀念上有所改變，所以才希望在有生之年做更多無悔的事情，豐盛人生。」她又戲言自己和其他參賽者絕非「人老珠黃」：「我哋每位都精力充沛，一齊加油Enjoy the Stage。」

暫時人氣榜排名第二的潘世華現年52歲，是一名歌唱導師，桃李滿門的他獲不少學生支持參與，其相關官方貼文吸引約330個打氣留言。面試當日，潘世華清唱《你是我的眼》，講到今次參加目的，他說：「唱歌嚟到呢度我都幾滿足，因為唱歌能夠成為事業，亦都得到一班學生嘅支持，你話再想攞啲咩？係再想得到更多朋友認同我唱歌係可以嘅！」另潘世華曾客串演出《愛．回家之開心速遞》，並在社交網上載與「Terry」李偉健合照。

至於現年42歲的李泇霖報稱職業是活動策劃，她同樣有幕前演出經驗，就是曾經參加友台的選美真人騷，社交平台粉絲人數逾1,200人。身形略胖的李泇霖面試當日透露自小十分自卑，經常被批做不成歌手，但熱愛唱歌的她未有因而放棄夢想，更拋出勵志金句：「不論高矮肥瘦，只要有信心，人生前途都可以好好。」泇霖面試當日獻唱《情人知己》，並謂是送給天上的媽媽，音樂人兼評審張佳添大讚：「身形唔緊要，最緊要有壓台感，你都有葉蒨文（聲線）嘅7、8成。」