郭富城親解為無綫台慶獻唱金曲：唔講得住

舞台王者郭富城（Aaron)晚上在尖沙咀出席大型聖誕亮燈活動。Aaron由改編自他20年前作品《戰場上的快樂聖誕》而成的慈善聖誕主題曲《我們的快樂聖誕》襯托下出場，相當有節日氣氛。身穿熊仔冷衫亮相的他在台上指到時會帶女兒來湊熱鬧打卡，而每年也會扮聖誕老人氹女兒的他指會趁機向身旁的聖誕老人取經。

Aaron受訪表示今次改編歌曲既為聖誕節亦為慈善機構籌款，希望能帶給小朋友歡樂，他說：「一定會帶小朋友嚟，佢哋好鍾意獨角獸，頭先喺屋企個女都帶住獨角獸頭箍，都應承咗佢會帶佢嚟。」問到可會趁聖誕節一家人去旅行，他說：「冇咁快，嚟緊要喺香港拍戲，可能過年後或者美加巡迴演唱會成事，到時帶埋兩個女，一家人去美國，等啲fans見吓佢哋，佢哋都大個啲可以睇爸爸表演。

對於有傳他為無綫台慶擔任表演嘉賓獻唱金曲，他默認說：「暫時唔講得住，等TVB公布，要尊重返TVB。我只可以講一樣嘢，我係TVB出嚟嘅，你就可以知道我個心係點，今年55周年，亦都知道我讀訓練班時候嘅前輩同老師都會出現，我個心都好想見佢哋，自從做咗歌手、演員都冇乜機會見返佢哋，今年係好特別嘅日子，所以好希望當晚見到大家。」