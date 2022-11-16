艾威不做家務　反責前妻打掃破壞設計惹公憤

節目中陳美玲指艾威從來沒有幫做家務，而他不做家務的理由，是因怪陳美玲破壞了他的設計，艾威表示：「家是我的心血，全部都是我的設計，花了好多心思，然後給她破壞了。她這裡放一堆東西，那邊又放了一堆東西，做清理工作，我都不知道該怎麼清理。其實我對這個家是很有寄望的，家裡面的一切都是我設計的，那時候曾經為這個事情吵架，她很亂。我就告訴她，你浪費了我的設計，我說這個家不是這樣清理，你要整理，那麼多的衣服那麼多的雜物，我不知道這怎麼去處理，我是放棄了，你來搞。」因為怪責陳美玲不懂清潔，艾威買了一些收拾教材的書給對方學習取經，他說：「你知道甚麼叫整齊嗎？甚麼叫簡潔嗎？我說屋子不是這樣子收拾的，我曾經試過發脾氣，把我不知道是甚麼東西，她把我的心血給破壞了。」

現場嘉賓聰聽後紛紛站在陳美玲這一邊，替她說話。陳美玲反擊表示：「我在想我工作這麼忙，還要回到家裡做這麼多事情，你在家裡你都不幫我去處理這個事情，還要投訴我做得不好。後來他說我不是不幹，你放在一旁等我，我會幫你慢慢搞，好了等了，一天兩天三天，這個還放在廚房裡面，還沒去清潔好，我沒辦法可以忍受了這個事情，最後我自己去做完它算了。」不少網友紛紛責罵艾威過份只會指手劃腳，替陳美玲抱不平。