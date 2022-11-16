睇唔過眼泳兒狂食「牛肉乾」　曾樂彤自薦做司機賺外快

歌手泳兒、曾樂彤、王丹妮、葛綽瑤等，今日（16日）悉心打扮，以華麗復古造型現身時尚派對。曾樂彤近日考獲車牌，不過因座駕要維修，故近日由泳兒充當司機，車出車入。曾樂彤讚泳兒駕駛方式最好，因為夠慢，泳兒覺得安全最重要，不介意龜速駕駛，泊車亦很厚臉皮，自爆經常有男士會主動代她泊車，笑言：「可能唔想我再阻街。」由於經常貪方便在街上泊車就去購物，一個月吃了2、3張「牛肉乾」，曾樂彤笑言想做泳兒司機，乘機賺外快。

而王丹妮就以一頭金毛長假髮造型現身，自言熱愛時裝，透露家中備有多款假髮，配合不同場合而變妝。問到女兒可有遺傳她的時裝觸角？王丹妮稱女兒喜愛扮公主，且會自行裝扮，看着女兒打扮感覺有趣。提到正身在澳洲讀脊醫的老公羅孝勇將會聖誕節返港，王丹妮笑言將會在機場上演一幕飛撲老公的接機場面。對於夫妻經常要分隔兩地，她說：「我覺得幾好，唔使成日見，小別勝新婚，佢可專心讀書，我又可以專心工作，平時我哋會一齊打機同視像。」更笑言自己的腰骨和整個人也在等着他回來，希望老公將來成為一位出色的脊醫，以致家人也受惠。另外，談到她失落《第35屆中國電影金雞獎》的「最佳女主角」，她稱沒有失望，早預計自己會輸，認為獲提名已感覺神奇，並提醒自己要繼續努力，亦想告訴大家香港仍然有很多好演員，正在等待一個機會。

有份參演ViuTV《季前賽》的葛綽瑤（Yoyo）就罕有以低胸裝示人，雖然不習慣性感裝扮，但她會接受多方面嘗試。提到網民對她的處女作無論演技和聲線都很有意見，她表示有看所有評語，並會接收所有批評：「希望下一次有其他作品嗰陣，可以再做好啲，又或者係改善到，比大家睇到進步。」會視所有評語為進步的動力。對於劇中與姜濤有錫戲，Yoyo表示觀眾看得很投入，會在她的社交網跟她互動，感覺有趣。提到姜濤受傷入院做手術，問她可有致電問候？她說：「冇同佢聯絡，知道有好多人關心佢，怕騷擾到佢，希望佢安心休養，早日康復。」