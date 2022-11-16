染谷有香　靈長類最強G奶

染谷有香有「靈長類最強Body」之稱，高挑豐滿身材確係無可挑剔。（互聯網）

日本寫真界美女眾多，有唔少仲擁有乜乜最強稱號，好似有一位充滿迷人魔力嘅寫真女王，就被稱為擁有「靈長類最強Body」，邊個咁勁？佢咪就係身材高挑又上圍豐滿嘅染谷有香囉！

高不可攀

世界上有好多嘢都難以用科學角度去解釋，例如小弟就有一個特性係可以隱藏於人群之間，通常都會被其他人視而不見，不過咁樣都有好處嘅，就係見到有靚女望住我的話，我就知道佢一定係望住身邊位老友而唔係對我有意思，咁就免去好多不必要性幻想喇！而今日介紹畀大家認識嘅染谷有香亦有一個特性，就係拍出嚟嘅寫真總係有一種迷人魔力，令人睇到不能自拔呀！

今年30歲嘅佢，面上散發出一股冷艷魅力，予人高不可攀嘅感覺，身材更有「靈長類最強Body」之稱，絕對冇誇張吹大，皆因身高5呎9吋嘅佢，喺日本寫真界屬於極為少見嘅高妹，而且佢高得嚟仲擁有一對堅挺嘅G Cup美巨乳，加埋一個白滑桃子形美尻，如此身材確係無可挑剔！

全裸演出

有香得天獨厚，據聞佢讀小學嘅時候已經有5呎4吋，到中學時更有成5呎7吋咁高，成為居住地區出名嘅高妹，好多街坊都認得佢。及後佢長大成人投身藝能界工作，不過並唔係第一時間拍寫真騷身材，而係做演員，先後演出過唔少電視劇，包括《華和家之四姊妹》、《Whiskypedia》等等。

講番有香嘅寫真女優之路，憑住驕人身材喺寫真界發展順利，演出風格相當豪放，甚至拍過三點盡露嘅寫真，雖然係全裸演出，但係完全唔會予人低俗嘅感覺，反而令人感受到佢由頭到腳都散發出一股攝人韻味，亦因為咁，有香嘅寫真集成日都賣斷市要加印，唔知佢最近推出嘅寫真集《Dyed in a dream》又要加印幾多次呢？

染谷有香近期忙於四出宣傳最新推出嘅寫真集，從其社交網就可以睇到宣傳活動花絮相片，而有香亦會將部分寫真照分享畀大家欣賞，千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎9吋

三圍：37G-24-35