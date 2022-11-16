親身目擊︱何沛珈還原宋宛穎黃嘉雯不和真相

藝人何沛珈、李芷晴及「聲夢」任暟晴等，今晚（16日）現身電視城為《萬千星輝賀台慶》表演項目排練，年紀輕輕的任暟晴突然以貼身裝束打扮現身，相當搶眼。

何沛珈早前於《香港小姐再競選》內成功躋身三甲之列，兼且奪得「更上鏡小小姐」，她透露：「當晚我哋三甲會行catwalk，而且有個小型比賽。（有乜準備工夫？）我會收一收水腫上陣，都唔敢食大餐。（有信心奪冠？）當年我只能入5強，今次三甲已經有進步，好叻女，我都有話畀媽咪（已辭世）知，希望佢為我驕傲啦！」

提到日前排練時，兩位港姐冠軍宋宛穎與黃嘉雯鬧不和，身在現場的何沛珈回應：「佢哋識得嘅咩？當時佢哋喺另一邊，我唔清楚有冇嘢發生，沒睇到有沒有事發生，我覺得宋宛穎好斯文，黃嘉雯都好Nice。」

任暟晴則首次參與台慶演出，笑言感到興奮多過緊張。問到當晚可想過抽中大獎？她笑言自己手氣一向不算特別好。至於其出道作《Breath Away》仍未開始正式宣傳，她答：「我都唔清楚幾時會派台，不過我聽到大家嘅評語，話首歌初聽冇乜特別，但愈來愈好聽，可能音律比較簡單。（嚟緊想挑戰新類型歌曲？）都想唱快歌，或者悲情歌，尤其後者我好鍾意。」