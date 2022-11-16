戴祖儀小學遭校園欺凌　提升EQ不怕惡言相向

藝人林盛斌（Bob）、戴祖儀及劉佩玥晚上出席無綫台慶節目《唔玩唔知有獎攞》直播。

Bob日前於社交網，發貼文踢爆有騙徒冒充自己，以短訊形式向他人聲稱與品牌合作，望從中圖利，他受訪時坦言：「其實類似嘅例子成日都有，如果你冒充我同粉絲傾吓偈我都算數，但今次真係過分，諗都唔諗就出啲咁嘅pose，所以我呼籲大家接到嘅話，就真係要小心嘞。（有冇人上當？）我諗冇啩。」

戴祖儀則表示曾試過有人冒充她，於社交網與人聊天：「突然接到個粉絲私訊，話頭先同我傾得好開心，搞到我一頭霧水。」當問到小時候有否「上過當」，她答：「試過有人打嚟叫我攞郵包，但問咗我好多資料，最尾仲問我攞信用卡，嗰時讀緊書冇呢樣嘢，先冇被呃。」

Bob則自爆：「F.7嗰年去做暑期工，撞到個印巴藉嘅男士，攞住張神像相同我講，話佢有神力知道嚟緊六合彩開邊幾個號碼，叫我俾100蚊佢，唔知點解又聽佢講，後來我攞住6個號碼去買，結果一個都唔中！廿幾年前嘅100蚊喎，梗係肉痛都飛起。（有冇教啲仔女冇咁易俾人㗎？）佢哋呢個年代醒目啲，不過我大女喺社交網都接獲網民難聽嘅說話，佢回應好得體，因為明白唔係個個人都鍾意爸爸嘅。」祖儀接口指未出道亦經常接獲網民「惡言相向」：「所以EQ好高，況且我小學已經遇過校園欺凌，唔會當係咩一回事。」