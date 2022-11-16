乘峰啟航　Big波逐浪

家陣嘅天氣真係好到痹，陽光充足但係又唔會太曬同太熱，坐遊艇出海玩樂就最正喇，當然唔少得一班比堅尼索女啦！雖然喺現實中冇遊艇又冇囡囡，但係今日介紹嘅四仔作品就一定可以滿足畀到大家嘅慾望！

海上出口術

大海、索女、比堅尼呢三種元素加埋一齊，已令男士充滿遐想，如果仲要發生喺四仔作品嘅話，活色生香嘅味道更係爆晒出嚟！唔信嘅話，就要睇吓呢套由BJRaw推出嘅《BJRaw Beauties #2》。作為該系列第二套登場作，今次不但將拍攝場地移師到海上，更搵嚟Kay Lovely、Alexia Anders、Vanna Bardot等多位索女參演，而最重要係佢哋每個都會上演精彩無比嘅口愛演出呀！雖然導演稱好滿意今次嘅拍攝效果，但班脫星卻唔係咁睇，其中Alexia Anders就話拍攝時由於太大浪令遊艇勁搖，搖到佢想嘔咁滯，勁辛苦囉！

誘人瑜伽

片廠Vixen嘅出品一向高質，呢部《Club VXN #11》更係令四仔迷十分期待，事關演出陣容相當吸引，包括Spencer Bradley、Freya Mayer、Candie Luciani等，佢哋個個都係樣靚身材正兼戰鬥力強嘅人氣脫星，而為咗令拍攝效果更加出色，仲搵嚟Laurent Sky同Julia Grandi兩位導演聯手執導，足見廠方有幾咁重視呢套作品。故講一班索女出海做瑜伽，由於太誘人，吸引到另一隻遊艇嘅男人埋身，跟住就梗係上演連場激戰啦！

汁液橫飛

如果想睇零劇情嘅純肉搏四仔，呢套由GotFilled推出嘅《Huge Creampies #3》絕對滿足到你。由Mona Azar、Vanessa Sky、Jesse Pony及Brenna McKenna等脫星演出，基本上一開波就係激情肉搏戲，汁液橫飛，完全係冇劇情，最啱啲性急嘅四仔迷！不過呢套片其實有另一個賣點，就係片中嘅脫星名副其實係身材前凸後趷，單係Mona Azar嗰對36DD嘅巨乳，加埋40吋巨臀，如此肉感十足嘅身材已經夠晒吸睛！