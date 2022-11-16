黃凱妮生日風騷晒胸　衛詩無懼小白蛇興奮打卡

與林德信合唱新歌《These Nights》的歌手SHIMICA（黃凱妮）日前（9日）舉行30歲私人生日派對，圈中好友包括林德信（Alex）、衛詩（Jill）、吳家忻（KaYan9896）與男友Locker（林家熙）、黃俊豪（Jeremy）和俄仔（Ansheles）等，均有到場為老友慶生。

她悉心為今次生日派對準備了一個娛賓遊戲「What’s in the box？」她笑說：「就係要伸隻手落個盒入邊，估吓係乜嘢，入邊乜嘢都有可能㗎，例如蛇、蜥蜴、蜘蛛、40幾隻曱甴等驚喜。」眾人均戰戰兢兢伸手入內試探，最終揭曉時原來裡面裝了一條小白蛇，小白蛇無毒，故Jill亦無懼跟蛇蛇玩得十分開心及瘋狂合照。

問SHIMICA新一年有何大計？她說：「下一個MV會搵Jeremy做男主角，因為覺得佢好有 Character，同埋好Hot！我同Jill嚟緊都計劃緊合作，至於Alex同我永遠都會有合作㗎喇，因為我哋仲有好多嘢未完成，哈哈。」而SHIMICA和俄仔Ansheles看似大纜扯唔埋，但原來關係密切：「佢係我嘅鄰居，所以成日都會撞到，我嚟緊都想搵佢一齊做首歌。」