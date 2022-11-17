【是日通勝】

農曆十月廿四

壬寅年 辛亥月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、補垣、安床

忌：開財、出財、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、27、33、40

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：健康運不算差，謹記胡亂進補易弄巧成拙。

金牛座：心浮氣躁，要懂得自我安慰，避免走入歧途。

雙子座：機不離手會損害視力，要好好錫住靈魂之窗。

巨蟹座：事業遇阻力，要顧全大局，正視溝通問題。

獅子座：事業運欠佳，遇疑難要問清楚，勿自把自為。

處女座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

天秤座：易為小事動氣，要顧及家人感受，多予包容。

天蠍座：愛情運上升，單身者有望迎來一段美好緣分。

人馬座：做人切忌過橋抽板，記得回饋幫過你的人。

山羊座：運勢非常好，生活漸入佳境，謀事易成功。

水瓶座：獲幸運之神眷顧，身心狀態佳，生活冇麻煩。

雙魚座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）龍 脾氣差

鼠：得財有難度，宜審慎理財，防因小失大。

牛：忠言逆耳利於行，宜虛心聆聽別人意見。

虎：貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

兔：吉星高照，好事自然來，小人不敢靠近。

龍：是日沖煞，脾氣暴躁，易與人發生爭拗。

蛇：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

馬：有望接觸賢能之士，理財策略得到啟發。

羊：人氣急跌，說話不經大腦，容易得罪人。

猴：得力助手現身，事業發展有望取得突破！

雞：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

狗：意志堅強，遇上棘手問題也能一一化解。

豬：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

流年風水布局是甚麼？

經常有客戶會問，風水布局不是永久的嗎？是否需要每年更改？

筆者會這樣回答，風水理論是不會改變，然而布局的方式會因應每一年的變化，再借助每一年的五行力量，以不同方式去達成某種個人目標。

另一方面，每間屋都會因應着落成日期、單位坐向、大廈外景觀等因素，各自有着好像人類一樣的不同體格。正如有些人的體質屬於濕熱，有些人屬於燥熱，又有些人屬於虛寒，風水師傅便需要因應着不同的體質、不同的現象，對症下藥，才可解決人生人事上的問題。

舉例，某一年的喜慶星飛到單位窗前，要是形象化，可比喻為一隻香脆炸雞髀！美食當前，大家都可能都會形容它是「吉星」，今年必定大吉大利！

可是，假如閣下的單位屬燥熱體質，卻有一隻炸雞髀飛到嘴邊，這便不一定是一種好現象了！相反，燥熱的單位在某一年碰上了炸雞髀，有機會出現火上加油的現象！假如不以合適的方法去化解，甚至誤會它是「吉星」，然後胡亂催谷，隨時犯下了風水大錯，招來健康人事金錢上的衰運！