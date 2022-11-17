搬運公司公開照片︱馬國明私隱失守　愛巢任睇

馬國明與湯洛雯現正同居，日前有搬運公司甫出被指是馬國明的屋企照，令兩人愛巢曝光！不少粉絲對此感到憤怒，覺得偶像私隱被侵犯兼變相「被賣廣告」，不過一向「順得人」的馬國明卻沒有放在心上，還指不介意粉絲影合照放社交網，亦不覺得搬屋照被甫上網似賣廣告！

馬國明今年8月出席公開活動時因一身貓毛，自揭與女友湯洛雯於將軍澳同居，並做了「貓奴」，把女友愛貓照顧得妥妥貼貼，兩人的同居生活亦相處得十分融洽，從未嗌交，感情穩步上揚，馬國明早前更指計劃明年旅行結婚！

雖然馬國明自爆同居，但他與湯洛雯之愛巢從未曝光，不過，近日有一間搬運公司卻甫出馬國明豎起拇指與粉絲的合照，以及多張疑似馬國明居所的照片，該搬運公司還留言：「今日好開心，可以幫到馬國明先生搬屋，祝你新居入伙大吉，生活愉快。」相中除了有大量紙箱外，亦有不少私人物品如行李箱、呼拉圈、麻雀箱、大電視及貓籠等，就連屋企內部都曝光，白色家具、健身單車，開揚大窗一覽無遺，難怪該批照片一出，即引起網民激烈熱論，有些粉絲更鬧爆此舉侵犯了馬國明及湯洛雯的私隱，以及借幫人搬屋來賣廣告等，相當不滿！

網上反應如此激烈，不過兩位當事人卻處之泰然，馬國明更只將重點放在與粉絲合照之上：「唔會介意，有時出街或者出去踢波，都會有粉絲要求影相，然後甫出社交平台，我自己冇乜嘢，人哋欣賞你先會叫你影相。」

湯洛雯淡定拆彈

至於搬屋被甫相，曲線「被賣廣告」，馬國明則表示：「唔似係廣告，如果似，公司都會追究，唔關我事，我做呢行被要求影相，唔會介意，亦覺得係開心事，受歡迎先會叫影相，否則見到都費事同你影，無謂將件事搞到咁複雜，只係一件好簡單、好普通嘅事。（屋企內部畀人影到？）呢個唔回應喇！」至於湯洛雯亦與馬國明一樣，對事件顯得非常淡然，只回應：「唔Comment la，Thanks!」

雖然被搬屋公司甫搬屋照惹是非，但馬國明完全沒有放在心上，昨日（16日）更與一班波友林敏驄、譚詠麟、張兆輝、吳家樂等齊齊踢波，一向幽默的林敏驄更周圍拍片，馬國明最初只向鏡頭揮手，不過因之前黃宗澤（Bosco）於訪問中指難憑《法證先鋒V》與林敏驄爭視帝，故林敏驄於鏡頭前向馬國明說：「視帝！你勸吓Bosco唔好亂噏嘢呀！」馬國明一頭霧水說：「你講呀呢啲嘢！我冇睇喎！我唔明你講咩！」