ERROR面對內憂外患　193阿Dee吵大鑊殺氣騰騰

男團ERROR向來給人的形象是嘻哈搞笑無厘正經，4子感情不俗，但早前竟被發現於街頭鬧大交，面對內憂外患，最終更驚動警方到場調停。

ERROR 4位成員郭嘉俊（193）、梁業（肥仔）、吳保錡及何啟華（阿Dee）日前現身尖沙咀，為ViuTV新劇《極度俏郎君》（暫名）進行拍攝。當晚場口講述4子與大批市民於琴行門外通宵排隊買票，未幾193與阿Dee起爭拗，「內憂」未平，正當肥仔與保錡介入調停之際，另一邊「外患」又起，忽然一班南亞幫乘亂插隊打尖，雙方更各自「響朵」， 一名南亞幫成員更聲稱為幫會「咖喱堂」頭目，此時阿Dee就拿起電話向在場人士說：「我依家就吹雞，睇吓你哋仲有邊個笑得咁開心！」劍拔弩張，令氣氛十分緊張。不過阿Dee的所謂「吹雞」只是報警，警察到場後，插隊的南亞幫乖乖企在一邊接受調查。

認真對稿

當晚約10時，4子現身拍攝現場，經化妝後便圍在一起讀稿對戲，難得收起平日嬉皮笑臉的形象，對戲時非常認真，留心聽取導演給予指示，故NG次數甚少，拍攝相當順利，導演很快便滿意收貨，4子頓時放鬆不少有講有笑。雖然已踏入11月，可是當晚天氣亦不涼快，加上現場燈光照射，令身穿長袖衫的阿Dee不時要撥扇降溫，而保錡亦不忘叫助手影相打卡留念。