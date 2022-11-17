新歌暢談親情　盧華轉做個人歌手仲未慣

樂隊Pandora前結他手盧華，前年離開樂隊，以個人形式出道成為創作歌手，繼《世界For Love》、《Letter》及《Heliophilia》後，日前他推出本年度第四首單曲《寶貝》，除了主唱之外， 更新兼作曲、填詞、監製於一身。新歌與對姨甥女Lily的親情為主題，為身處澳洲的她送上祝福。盧華指歌曲由構思到完成，費盡心思，經歷逾一年時間，他說：「隨時間發覺，好多問題都源於與人嘅溝通，尤其係家人更加係我哋最埋身接觸嘅人，而 我唔知點解會好驚向家人表達愛，所以惟有用歌去表達，希望家人知道我心底其實係好愛佢哋。」

轉為個人發展的他但還未適應一人在台上表演，他說：「現場演出仲未習慣，因為經常擔心自己做得唔夠好，所以仲要繼續努力，希望可以令觀眾感受到自己對音樂嘅熱誠。」他笑言更不善於出鏡，故新歌《寶貝》MV，找來跟自己年紀相若的新人幸卓輝（Matthew）擔任男主角，盧華大讚指：「Matthew可以做到新世代舅父嘅形象 ，係一個型仔舅父。由於場景有我同阿哥、家姐小時候嘅合照，Matthew都放咗自己細個嘅學生相，所以我哋一齊係場景入面搵番小時候嘅感動。」