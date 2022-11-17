拍拖睇騷　畢彼特傳與失婚珠寶女強人撻着

現年58歲荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）的戀情一直備受關注，繼之前被傳與美國失婚索模Emily Ratajkowski拍拖之後，近日又被傳與細他29年的珠寶女強人Ines de Ramon撻着。2人更被傳媒影到相約睇歌手Bono開騷！

他們被影到周日（14日）一同在洛杉磯睇騷，並與在後台與同場的仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與老公以及男星辛潘（Sean Penn）有講有笑。畢佬與女伴被影到有「肢體碰撞」，他觸摸女伴手臂並拉近與她擁抱。有知情者爆料指畢佬同Ines已拍拖幾個月，而他亦好投入新戀情。另有指他們透過共同的朋友介紹下結識。知情者說：「Ines好人、可愛、有趣同好有活力。佢亦有好好嘅性格。畢佬好享受同佢一齊嘅時間。」

Ines與畢佬一樣曾結過婚，與視星Paul Wesley於2019年結婚直至今年9月宣布分手。Ines來自新澤西州，2013年在瑞士日內瓦大學畢業。2020年開始在珠寶公司任職批發部門高層。而畢佬亦經歷過兩段婚姻，先後與兩位美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）結過婚。