【#娛樂Hashtag】沙律分手後首談保錡　自爆可能唔再拍拖

「性感女神」張沛樂（沙律）雖然擁有天使臉孔和33E魔鬼身材，但感情路似乎較崎嶇，自2021年初與男團ERROR成員吳保錡公開戀情後一直不被看好，及後男方爆出多宗負面新聞，沙律仍愛得義無反顧，直至本年初2人戀情告吹。沙律受訪時首次公開感謝前男友令自己成長，更揚言可能不再拍拖，即看本集《#娛樂Hashtag》！

沙律入行後曾公開兩段戀情，包括於2019年底和平分手的演員林耀聲，以及本年初低調分手的保錡。她直言分手均是緣分使然：「緣分驅使你哋相聚同分離，然後你又會遇到其他人，呢啲事係好自然。」問到當初與保錡經常高調放閃，為何分手卻未有交代，她笑言大眾不用太好奇：「其實最好就係咩都唔好講，唔好設陷阱畀自己跳，最舒服嘅關係係唔使解釋太多事。」並感謝前男友保錡令她成長不少：「我好感恩有佢出現，佢令我有更好嘅自己。」

既然回復單身，一定有不少裙下之臣發動攻勢，但沙律揚言不用別人追求，一切只講求時機，順其自然便會在一起。而她擇偶從不看外表，只追求無條件的愛，但笑言這世間不會有：「我係要一個充滿愛嘅人，我覺得做人最緊要係善良，好肯去幫所有人，唔好計較名同利。」

因為工作關係，沙律不時要性感示人，她不諱言若另一半不能接受定會分手：「即係佢唔係真係愛我，而係佔有欲。」若相反是對方很愛追蹤身材很好的女生，並經常調戲她們呢？沙律認為任何人也有其獨立自由意志：「佢開心就做啦！」問到豈不是對對方沒任何執着？沙律直認並表示：「可能遲啲唔拍拖㗎喇！」到底已由性感女神轉化成佛系女生的沙律，面對殘酷二選一時會作何選擇？想知道便要看本集《#娛樂Hashtag》！

場地：劉一手重慶火鍋