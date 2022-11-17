惹味韓食　地道風悠閒風任揀

韓國炸雞、炒年糕、泡菜湯、部隊鍋等地道美食，大家百吃不厭，近日又有新韓國餐廳開幕，除裝潢有新意，推出傳統食品外還有升級版美食，最啱大班朋友齊齊分享。

復古大牌檔

去韓國，經常見到街邊有加帳篷的大牌檔，吃小食加啤酒夠晒爽。大角咀近日開設的新沙洞大牌檔以當地流行的新派復活風作主題，餐廳混合大牌檔和江南酒館設計，攪鬼的韓國站士站、招牌膠帳篷、霓虹燈箱和地鐵站的裝飾，每一個都是打卡位。食物方面，就有不同的大牌檔小菜、芝士熔岩辣炒年糕雞鍋、巨無霸海鮮軍艦、秘製辣醬炒魷魚或豬肉、5款口味的紫菜飯卷和泡菜煎餅等。招牌自家醃醬油系列就有自家製醬油鮑魚、醬油蝦，以及韓國直送醬油蟹。大啖美食的同時，可選不同的韓國流行飲品，如蜂巢士多啤梨牛奶、蜂巢蜜米酒或蜂巢肉桂焦糖咖啡，夠晒滿足。

悠閒小館

本地很多韓國餐館，空間有限，客人用餐廳顯得有點趕急。灣仔新開的DANJI，設計如外國小酒館，客人可悠閒安坐，品嘗一系列經典和升級菜。蕎麥泡菜煎餅選用蕎麥粟米餅配自家製泡菜，別具風味。牛肉片沙律選用沙律菜和韭菜碎，再加牛腩薄片和醬汁，肉嫩開胃。主菜有韓式生菜包豬腩肉、香烤鰻魚、招牌無骨炸雞和韓式燉牛肋骨等。主食方面，有選用 1++頂級韓牛的韓牛泡菜炒飯、純素植物物拌飯，生菜包肉套餐就有炭烤韓國豬肉、自家製菜包肉醬和蔬菜等，吃時來一口辣豆腐海鮮湯或韓式釜山魚糕湯最是爽。店內除當地的燒酒、米酒、韓國清酒、啤酒或葡萄柚，也可選擇燒酒雞尾酒配搭享用，輕輕鬆鬆和朋友聚餐。