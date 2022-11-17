性感視星Sydney Sweeney「鐵奶罩」現身頒獎禮

每年一度《GQ年度男士頒獎禮》昨日（16日）在英國倫敦舉行，每年頒獎禮都會吸引一眾名人紅星出席，今年亦唔例外！一眾荷里活女星盛裝現身爭妍鬥麗，其中美國新一代性感女神Sydney Sweeney以「鐵奶罩」火辣造型上陣成功搶鏡頭！

據知Sydney的火辣造型是向美國老牌女星珍芳達（Jane Fonda）的經典電影《太空英雌巴巴麗娜》（Barbarella）致敬。而早前電影公司亦公布新版將由Sydney擔任女主角。

除了Sydney之外，另一美國視壇「波神」Alexandra Daddario亦穿上銀色閃亮露肩裙出席，不過性感程度就遠不及Sydney！此外，美國女星莎瑪希爾（Salma Hayek）、英國視星 Phoebe Dynevor和一眾索模包括Suki Waterhouse、Stella Maxwell、Candice Swanapoel等都有現身。而韓國男星李政宰、「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）和「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）亦有出席。絕對是星光熠熠！