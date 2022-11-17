林青霞返台「掃街」親自下廚　美艷如昔勁貼地

大美人林青霞月初剛過68歲生日，受疫情影響至少4年沒回台灣，而今日（17日）她將與張震在台北101大樓出席精品開幕剪綵活動。恰巧一年一度金馬獎頒獎禮將於19日舉行，據知她此行旋風回台，不會出席金馬獎，不過她12月初將再回台為第4本新書造勢。

非常喜歡台灣小食的青霞，這趟回台終於有機會大快朵頤，她即以一身休閒打扮，戴着綠色軍帽，特地到當地一家擔仔麵店品嘗虱目魚等美食，她心血來潮，還請老闆讓她自己下廚煮麵吃，她說：「寫作之後對任何事都有好奇心、有興趣，很接地氣，這種腳踏實地的感覺很好！」為了在鏡頭前展現美麗樣貌，她笑說之前一晚沒吃東西，今天早上只吃2顆蛋的蛋白。

而今日活動黃子佼會擔任主持人，他透露，自第50屆金馬獎星光大道採訪青霞後就沒機會再碰面，久違的再與女神同台，問內心會緊張？他笑說：「緊張是不會啦，因為她一直以來都很親切，有些前輩、巨星都有某種很強大的氣場，但青霞姊在我心中就是很隨和、很Nice。」

他也害羞提到，今天再與林青霞碰面，希望有機會完成他期待已久的心願：「這件事我比較焦慮，就是我想找時間請她幫我簽名，我臉書上有個黑膠唱片的『追星佼出來』，青霞姊有個電影原聲帶的黑膠唱片，當時台灣沒有出，所以我是買到韓國版的，不知道今天有沒有空檔請她幫我簽名。」