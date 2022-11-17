年尾壓軸大戰！特異手機突圍而出

智能手機發展多年，大芒、影相靚、運算速度高已是大眾的基本要求，所以廠方要突圍而出，就要攪攪新意思，好像Mate 50 Pro就在超光變XMAGE 影像系統上，外加強大的耐摔及抗壓能力，加上可率先體驗HarmonyOS 3智能系統，帶來更簡潔的桌面設計！同期其他手機也各具「花臣」，看倌不妨對號入座揀番部！

進光量高 抗跌耐摔

Mate 50 Pro搭載5,000萬像素超光變主鏡頭，背後XMAGE影像系統最高支援10段可調節物理光圈，最大F1.4光圈，高進光量融合XD Fusion Pro，全面提升畫面亮度及光影細節。其6,400萬像素潛望式長焦鏡頭對應200倍變焦，遠方景物盡收眼底 ; 1,300萬像素廣角微距鏡頭則帶讓用戶進行微觀世界。前置鏡頭同為1,300萬像素，支援78°至100°廣角拍攝，Usie畫面更為廣闊！

Mate 50 Pro傳承家族手機的中軸對稱和星環鏡頭，高配版首度搭載自主研發的 「崑崙玻璃」，通過複合離子強化注入技術，大幅提升玻璃韌性，令它成為首部獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔認證的智能手機。其他配套包括6.74吋120Hz OLED巨屏、Histen立體聲雙喇叭、S8+ Gen 1處理器、IP68級防水、66W快充等。用戶更可獲得HarmonyOS 3體驗版，萬能卡片功能可堆疊及自訂卡片，超級中轉站則讓圖片、文檔在不同應用或設備間隨心拖拽，將日常操作化繁為簡。

同場加映：中檔之選

同期還有定位稍低的Mate 50，OLED屏幕稍為縮細至6.7吋，刷新率降至90Hz，同時降低相機規格，包括5,000萬像素超光變鏡頭、1,300像素超廣角鏡頭及1,200萬像素潛望式長焦鏡頭。另外電量也由Pro的4,700mAh減至4,460mAh，提供22.2小時通話時間。

大電大喇叭

Ulefone專出三防手機，新型號Power Armor 16 Pro除通過IP68/IP69K防水防塵及MIL-STD-810G軍規認證外，機背還設有一個36mm大喇叭，總功率達3.5W，輸出音量高達122dB，比不少外置喇叭還要大聲！它另配備5.93吋屏幕、MTK Helio G25處理器、1,600萬像素後置鏡頭及800萬像素自拍鏡頭，坦白講規格只歸入門級，惟它競吞9,600mAh電池，足夠待機528小時就加番分！

聯乘蝙蝠俠

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition睇名都知大玩蝙蝠俠元素，例如機背特設Aura RGB燈效的蝙蝠俠標誌 ; 機內預載專屬動態桌布及應用程式圖標 ; 動畫與音效更會在充電或解鎖時出現。此機的硬殼包裝恍如武器箱，附有「蝙蝠俠造型保護殼」、「蝙蝠俠SIM卡針」及「蝙蝠俠信號投射燈」，其中投影燈可投影出蝙蝠俠半身剪影及蝙蝠標誌，Fans必買！

土豪熠金黑

Samsung W23 Flip是以同廠Galaxy Z Flip4為藍本推出的全新摺機，主打矜貴外觀，改用熠金黑玻璃背板與金色鎏光的鋁製邊框，並在背板融入「心系天下」金色徽標，加上黑金配色禮盒，比原色更具土豪感覺。「細摺」屏幕敞開後有6.7吋，採用S8+ Gen 1 處理器、1,200萬像素雙鏡頭及3,700mAh電池，另外記憶體增至12GB，比原版8GB更多！

千變幻境色

HONOR 70賣點是多色，除原來的亮銀、亮黑及墨綠色外，最近再追加「冰島幻境」配色，機背的彩色紋理於不同角度的光線折射下，會映照出千變萬化的色彩，猶如極光一樣引人注目！另一亮點是Vlog主角追蹤模式，利用智慧人像追焦技術，鎖定單一主角以製作人像Vlog。此機另配備6.67吋OLED屏幕、5,400萬像素雙鏡頭、S778G+ 5G處理器及4,800mA大電池。