保錡爆拍攝趣事　肥仔被嫌戲屎演監獄戲瞓着咗

組合ERROR今日（17日）現身MakerVille原創劇《極度俏郎君》拜神儀式，4位成員在劇中飾演古惑仔「四大金光」，成員保錡自爆由細到大都喜歡同劇的演員張慧儀：「我好鍾意睇佢演嘅《超級無敵追女仔》。（你同慧儀多唔多對手戲？）一啲啲啦！」但就被其他成員踢爆他愛看對方演出的電影《強姦3:OL誘惑》。

而Dee之前曾跟宣萱與姜皓文在電影合作，今次已是第二度結緣，他說：「同佢哋合作好開心，同佢哋係演員嘅宇宙，好有滿足感，同隊友就係綜藝宇宙，同隊友拍劇唔係咁開心㗎咋！」193即反擊：「下次我哋3個演，唔預Dee。」肥仔指Dee嫌他們戲屎，不時對他們的演出指手畫腳，保錡隨即大爆肥仔拍攝時的趣事說：「有場喺監獄嘅戲，肥仔瞓着咗，大家等咗佢10秒，佢都未講第一句對白，呃晒全世界，仲以為佢咁入戲。」

提到姜皓文讚他們勤力，他們坦言拍劇之餘又要為音樂做幕工作，問到下月舉行演唱會，否是有足夠時間作準備？193說：「唔夠時間，到依家都未正式開會傾。」肥仔開玩笑說：「可能取消。」193續說：「不如後年先開啦！哈哈！大家各有各忙，工作砌到好密，要12月先有時間排練，可能得兩星期準備。（到時打天才波？）咁又唔得。如果唔好睇，大家有心理準備，如果好睇就喜出望外。」