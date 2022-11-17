新劇撼無綫？宣萱拍劇求開心：收視唔係我控制

藝人宣萱與姜皓文（黑仔）今日出席MakerVille原創劇《極度俏郎君》開鏡拜神。今次是2人繼電影《一線生機》後再次合作，他們透露開工至今已一個月，黑仔笑言拍攝開心到不想收工：「成個團隊台前幕後都好融洽，拍20集唔夠喉，想拍多20集，尤其係有宣萱，我全家都好鍾意佢，包括屋企隻狗，聞到我個身有宣萱陣味，即時撲埋嚟。」宣萱指今次對手配搭新鮮，黑仔大讚ERROR勤力，宣萱表示有聽ERROR的歌曲：「佢哋嘅角色好搞笑，做乜都得，但我個角色比較認真，所以拍攝時要成日提醒自己唔可以畀佢哋影響牽住走。佢哋啲粉絲好多食物同飲品應援，大飽口福，愈拍愈肥。」

另外，講到今次對撼無綫？宣萱稱沒有多想：「拍劇講求開心，只要劇本、角色好就ok，收視都唔係我控制範圍，留畀監製擔心。（重金禮聘你？）唔係。」她稱若無綫邀她拍劇，只要適合她都會做，但現時檔期已排至明年年尾。

提到無綫劇《下流上車族》的男主角原是黑仔，黑仔強調當時還未開工及未試造型，只是磋商階段，他大讚林敏驄演得好：「甚至比我幻想中自己嘅演出更好。（拍唔到會唔會覺得可惜？）唔會，如果有機會好想同呢個團隊合作，而且當初係我話想拍喜劇，佢哋就寫咗呢個劇本畀我拍，所以我拍唔到，覺得有少少對唔住，呢個係緣分，緣分未到。」