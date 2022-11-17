【營事檔案】明太子沙甸魚蒸菠菜　補充蛋白質

沙甸魚罐頭平時都經常食用，不僅方便而且味道好，但新鮮的沙甸魚，口感又會有所不同，肉質會較滑溜。加上明太子的鹹鮮味，既日式又中式，十分特別，而且簡單易整，大家都可以試一試啊！

沙甸魚每周吃兩次

沙甸魚及三文魚、鯖魚、吞拿魚等深海魚類，都是含豐富的奧米加三不飽和脂肪酸，而且更可補充蛋白質。奧米加三是人體無法自行製造的營養素，但我們的身體又需要它來維持及促進心血管健康，因此只能依賴日常飲食中攝取。素食人士方面，日常食物中如亞麻仁油、堅果等都可攝取到ALA，都是奧米加三不飽和脂肪酸的其中之一。

菠菜含維他命K助凝血

菠菜含葉黃素、鐵、鉀、葉酸及維他命K，是一款營養豐富的蔬菜，可生吃作沙律，更可煮湯、炒菜等，煮法多變。一杯生菠菜含50微克或以上的維他命K，對人體維持正常凝血功能有顯著作用。由於維他命K是脂溶性維他命，因此在煮食上可以少量油炒或加入橄欖油室沙律汁製作中，就可有助吸收菠菜中的維他命K。

【明太子沙甸魚蒸菠菜】

材料：

明太子 2湯匙

新鮮沙甸魚 2片

菠菜 2棵

調味料：

味醂 2湯匙

醬油 2湯匙

糖 1茶匙

薑 2片

做法：

1.新鮮沙甸魚去除內贓後釀入明太子，備用。

2.菠菜洗淨後切段。

3.在碟上鋪上菠菜、薑、明太子沙甸魚，加上味醂、醬油及糖。

4.中火蒸10分鐘至熟透，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。