袁冰妍涉偷漏稅後疑復出　網友怒罵：寧願睇范冰冰

今年7月爆出內地上位小花袁冰妍公司偷漏稅被罰97萬人民幣（約港幣114萬），之後佢即被同楊冪合作嘅新劇《狐妖小紅娘》飛走，轉為換上「最美周芷若」祝緒丹。按近年內地做法，多位涉偷漏稅嘅「劣迹藝人」如范冰冰、鄭爽、鄧倫等，出事後均被人間蒸發，演藝事業被全面封殺，就連社交網嘅營運都被限制。估唔到事隔4個月，袁冰妍所主演嘅電視劇《落花時節又逢君》喺尋日（16日）取得網劇發行許可證，換句話說即係部劇可以隨時播出街。

網友睇到消息後都大鬧離譜，指「劣迹藝人」唔應該再出現大眾面前，如果袁冰妍都可以復出，咁被佢更受歡迎、知名度更廣嘅范冰冰都可以繼續拍戲、拍劇。有粉絲就澄清指袁冰妍新劇之所以可以播，係因為佢偷稅漏稅呢件事嘅性質同其他人唔同，當初被罰主體係袁冰妍公司，佢本人未有被行政處罰，只係因為未盡代扣義務而被通報，相反范冰冰、鄭爽等則係接受行政處罰，即係法律定義層面上嘅「偷稅漏稅」。

網友亦重提袁冰妍被踢出劇組當日，據說佢一個人喺化妝酒店等咗好耐，團隊亦積極同劇組及製片方溝通，但仍然未能改變結果。而今次佢係因為「定罪」性質差天共地，所以喺娛樂圈待遇自然唔同。但同時亦引嚟鄧倫粉絲叫囂指鄧倫嘅稅務事件都唔係佢本人做。