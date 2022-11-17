本日日本：角落小夥伴登陸　關東人氣燈飾活動

如果你喜愛角落小夥伴（又名角落生物）的話，就不要錯過神奈川縣相模原市的相模湖森林遊樂園即日至明年4月2日舉行的「相模湖Illumillion」了！該燈飾活動連續四年獲得「關東三大燈飾活動」的認定，並剛獲得第10回Illumination Award的綜合娛樂部門第 2 名，可見甚具人氣。場內會使用600萬顆 LED 燈飾帶來璀璨情景，今年更首度推出以角落小夥伴為主題的燈飾活動Sumikko Gurashi Illumination，可愛度爆燈！訪客先乘坐全長250m的「彩虹纜車」，在燈飾上方作空中漫步，便隨即進入閃閃發光的Sumikko Gurashi主題區，而相關的燈飾都以多個角落小夥伴的故事為靈感，例如「蜥蜴之夢」區，於上面會浮起高6米的蜥蜴及蜥蜴媽媽的大型氣球，在燈飾襯托下炮製出溫馨情況。另外亦以繽紛燈光重現「珍珠公園」，可以看到喜歡乘坐旋轉木馬和摩天輪的角落小夥伴迷人身影。另外還有角落小夥伴的雪花球，及使用為活動繪畫的巨大畫作炮製的巨大燈飾Art Wall，相關的畫作更會用來炮製限定產品，例如發光手鐲及透明文件夾等。

與此同時，活動亦首次推出Heartfull Illumination區，遍布整個空間的聖誕樹和心形燈飾將隨着音樂閃耀，再加上燈光與雷射光束營造效果，帶來一場別開生面的娛樂表演，而1月中旬起音樂和擺設更會有所更改，帶來新的變化。