思家大戰︱炎明熹火星人上身做MVP

由李思捷主持的《思家大戰》在本周日（20日）晚上九點半播映第2季終極篇，因今年是兒童節目《430穿梭機》40周年，《思》邀來歷代兒童節目主持人，以張國強為首率領的「430穿梭機」隊，成員有譚玉瑛、黎芷珊、伍文生及關宛珊，而在場跳唱的炎明熹（GiGi）則率領「After Class」隊，成員包括姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）及Johnny Yim。

有「火星女神」之稱的Gigi大晒無厘頭本色，介紹隊員時為各人起「花朵」，分別是小可愛精Chantel、小迷人精Yumi及小高音精Windy，最後更封Johnny Yim為「負心漢」，她說：「佢係有一個父親心腸嘅漢子！」李思捷更模仿Gi式腔說話，場面搞笑。在問答環節，GiGi繼續「火星人」上身，因為怕醜關係，竟一輪嘴以超長句子來形容「瀨屎瀨尿」。雖然她看似凡事慢三拍，但她醒目地兩度「執雞」成功，交出MVP級表現！至於「430穿梭機」隊雖然開頭表現麻麻，但後來居上與「After Class」隊鬥到即時死亡環節，戰況緊張刺激！