黃翠如敍利亞之旅　遇上難以忘懷的女子

藝人黃翠如早前到了敍利亞和馬來西亞拍攝旅遊節目，在敍利亞一站發生了一件令她相當難忘的事情，她透過社交平台與大家分享，表示：「入境敘利亞，在海關等了大半天，因而認識了兩位新朋友。第一位，Ria。 是來自黎巴嫩的美人 ，她不停問我為什麼去破破爛爛的敘利亞旅遊，而不選擇去美麗的黎巴嫩。她臨走前，還珍而重之地把她手上的手鏈為我戴上。」

另外，她亦遇上了第二位新朋友Anoud，她說：「 一個敘利亞女孩，敘利亞11年前內戰，當時她9歲，她爸爸帶著她和弟弟逃難到黎巴嫩，而她媽媽卻獨自留在敘利亞。11年後， 她終於可以返回自己家，也終於和媽媽重聚。她指著人群中的一個女人，說是她媽媽，告訴我他和媽媽今天剛好也穿着了粉紅色衣服， 所以沒有 見面11年，卻一眼就知道大家是母女。 她眼睛幾乎沒有離開過媽媽，一邊跟我說話一邊露出很美麗的笑容。」

黃翠如仍很清楚記得，當天太陽落山之時，Anoud繞著她媽媽，拖著她弟弟走過來跟她說，她終於完成入境手續，可以回家了。 一句回家令她 聽起來百般感受。她說：「這兩個女孩，就是我對敘利亞的第一個回憶。」