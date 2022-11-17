王菀之Serrini演唱會三場爆滿　強勢宣布加開一場

兩大音樂才女王菀之（Ivana）跟Serrini下月初攜手在會展舉行音樂會，當兩人宣布開騷，只推出宣傳海報，三場門票已經秒速爆滿，徇眾要求下，兩人終宣布加開第四場日場，令歌迷十分開心。據知是次主辦單位，用了七位數字打造Fairyland「M」字形舞台，亦是會展第一次出現M形舞台設計，觀眾入場之後，就可以感受到她們的誠意，他們寧可犧牲入場觀眾數量，都要為觀眾帶來極佳的視與效果，Serrini說：「我第一次見台圖，個舞台好壯觀，係咪會展第一次有這樣大的舞台，我就唔知，不過應該幾震憾，自己都好期待真實上台嗰日會幾興奮。」

因為12月開騷，臨近聖誕開心日子，所以她們都想同歌迷一齊提早過聖誕，希望觀眾一齊可以玩Dress code入場，Ivana說：「如果來睇騷，可以打扮自己似精靈啦，或者有聖誕感覺啦，我估都幾開心呀。」她在演唱會上又有甚麼特別造形？她說：「係超級咁特別！我哋會化身好多唔同嘅精靈，亦充滿藝術感，只希望我到時着得落，哈哈！」為了今次首度合作，她們合作了演唱會主題曲新歌《誅神的黃昏》，更是由Ivana作曲。