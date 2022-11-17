袁偉豪慘成箭靶陷低潮：覺得有啲唔公平！

藝人袁偉豪（Ben）接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》主持許文軒（Edmond）訪問，大談推出新歌《馬路英雄》的感受，Ben說今次再出歌是圓夢，他說：「今次首歌嘅曲詞編監唱、和音、結他部分和MV導演自己都有份參與。既然上一首歌喺抒情，咁不如今次《馬路英雄》整首節奏感重，歌詞部分一日完成，因為個題材自己好有感覺。因為我太鍾意揸車，好享受揸車嘅感覺，我連車裏面嘅座位、音響、氣氛、馬力都好講究，我覺得如果我唔做演員，好可能係一位職業司機。首歌總共錄咗兩日，第一日之後覺得唔滿意，隔咗成個月先再錄，中間嘅過程問咗好多朋友嘅意見，包括謝東閔、單立文、胡蓓蔚，仲請教咗歌唱老師。」

對於近年備受批評，問到Ben會否以歌詞中的一句「沉着氣 給禮讓 先最強」來面對種種問題和壓力時，他說：「其實好大壓力，但我好被動，嗰段時間好低潮，好迷失，覺得工作上付出咗咁多，但反而外來嘅聲音，專注唔係工作上，而且仲成為箭靶，覺得有啲唔公平，變咗有一種好失落嘅感覺，成個人都冇晒光彩，跌咗落漩渦中。其實都要多謝黃翠如，佢知道嗰時我有壓力，問我有冇事，佢上咗嚟我屋企傾偈，臨走之前叫我Delete咗個社交App，唔好睇，到咗自己強大咗先算，我喺佢面前Delete咗！當冇睇嘅時候成個人真係舒服啲。可能我個人比較感性，容易觸動到自己，所以先令到外界覺得我好火爆，其實認識我嘅人都知道，我遇到問題係會有意見，不過都係想為件事好。」

Ben又說入廚是令他自我愈的良方：「整嘢食係喺我低潮時期幫到我療傷同好治愈，當時開始沖咖啡拉花、整嘢食、焗麵包同整Pizza，唔開心有情緒嘅時候，整個麵包都唔好食，我試過唔信，立即再搓麵粉再整，出到嚟都係唔好食，可能真係有啲能量轉化，所以之後我抱住一個平靜、開心嘅心態去做。」