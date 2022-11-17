「聲夢人氣王」炎明熹久別重逢曾比特：明顯瘦咗

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）與歌手曾比特（Mike）下午現身將軍澳電視城，為台慶表演環節「聲生不息福祿壽」排練。Gigi表示已後久沒與Mike碰面：「我哋有聯絡嘅，主要講今次表演首歌嘅分工。（有冇覺佢唔同咗？）最明顯瘦咗，但但爆炸頭依然係爆炸頭。」她表示年少時有收看「福祿壽」節目，大讚眾主持扮嘢及搞笑功力深厚，更擔心當晚表演唱歌時會忍不住笑：「朋友教我唔好望樣淨係望佢哋個鼻，但我擔心佢哋抖氣會撐大個鼻哥窿我會忍唔到笑，不過歌會繼續唱但會顫抖。」問到會否擔心主持人扮她取悅觀眾？她笑言絕不介意，最重要令大家開心，還教路可怎樣扮她：「佢哋可以用眼線筆劃一條條頭髮好似Barcode咁。」她又自爆很想抽中台慶大獎，問到甚麼獎品如此吸引？她卻大賣關子以火星話回答：「聽講今年個大獎前所未有，係可以去第二個地方嘅嘢嚟。」

至於Mike則表示回內地工作8、9個月，很想念香港美食：「好掛住格仔餅，內地有雞蛋仔但冇格仔餅，一返嚟香港放低行李先去整個頭，然後就即刻去咗買幾塊食。」他表示回港後暫作休息，公司已安排了多項工作於12月開工，包括樓盤廣告及推出單曲。談到有指他大呻被公司放逐內地，他説：「內地有經理人跟住我，一直同公司有溝通，公司亦一直有支援我。（冇嘢呻？）主要都係呻內地冇格仔餅囉，大家知我鍾意食嘅嘢，哈哈。」他指於內地與多位前輩合作拍綜藝節目，是難得體驗，很感謝公司安排。問到會否重心放內地發展？他説：「會雙線發展，以造歌為例，廣東歌國語歌都要造，照顧到每一個喜歡我嘅人，唔會令佢哋失望。」談到早前有多位歌手相繼離開公司，他表示當時自己身處內地，回港後才向其他同事打聽：「係大家同公司理念唔一樣，據我所知冇鬧得好唔愉快嘅，當然希望大家有更好發展啦。」